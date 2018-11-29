呂秀蓮談大選 預言「15+1」將包圍中央

2018-11-29 13:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕前副總統呂秀蓮今在「從選戰解讀最新民意」記者會中指出，中國大陸這次「學聰明了」，在選舉階段隱身其後，她預言未來「15+1」（藍營執政縣市與柯文哲執政的台北市）」可能會「地方包圍中央」，進而在兩岸議題上干預總統蔡英文的職權。

呂秀蓮指出，國民黨高雄市長當選人韓國瑜先前喊出「人來了，貨要賣出去」等口號，結果北京、國台辦立刻就有回應，背後是否有中國「隱形」有待觀察。另外過去柯文哲號稱有數十萬名網軍，卻在韓國瑜聲勢起來後突然「消風」，箇中是否有什麼秘密也值得探討。

此外，呂也強調，國安單位選前稱有中國網軍大舉介入，選後應用客觀的事證、嚴正的態度來向國人說明，並解釋如何嚴密防範，讓人民不要繼續揣測。

呂秀蓮分析，「韓流」讓國民黨枯木逢春，15個縣市全都當選。背後隱藏的「中國因素」，可能在未來會形成「15+1」，從地方包圍中央，讓本來專屬總統的兩岸職權，變成由地方領銜，若真是如此，這將是北京非常高竿的統戰。

呂秀蓮強調，當初投票給「15+1」的民眾都應該承擔起責任，大家要站在台灣2360萬人利益與國家主權安定著想，未來凡是涉及國家安全與主權的事務，都應該嚴厲監督。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/