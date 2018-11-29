陳其邁直播貓亂入、55萬人次觀賞 段宜康：選黨主席

2018-11-29 13:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕角逐高雄市長失利的民進黨候選人陳其邁昨晚開臉書直播，累積至今已經超過55萬人次觀賞，陳其邁也拿著照片，回憶過去參選時與支持者互動的點滴，並且希望安慰在敗選當天慘哭的支持者。不過就在直播時，陳其邁收養的流浪貓「陳小米」亂入，引發網友們關注，民進黨立委段宜康也留言「選黨主席」，格外引人注目。

陳其邁落選後昨天首度開直播感謝網友，曾經在高捷事件爆發落魄時，應邀到英國倫敦政經學院當訪問學人的陳其邁，昨天也穿著（LSE）的英國倫敦政經學院的T恤，在家中書房直播。

直播期間，愛貓「陳小米」不甘寂寞的跳上桌求關注，讓許多網友大讚超萌，由於綠營之前有候選人因抱貓姿勢不當遭到網友攻擊，陳其邁也開玩笑說，這是貓自己跑過來的，不是設計內的橋段的。網友則笑稱，陳其邁撩貓也撩人。

民進黨內著名的貓奴、立委蕭美琴也在留言處詢問，「這隻是你上次帶回家的小浪浪嗎？」陳其邁則回答「對，是陳小米」。網路名人朱學恒也留言說「我為了其邁輸了兩萬份雞排ㄟ」、「周六要不要一起來吃雞排啦」。

值得注意的是，在黨內新潮流系頗具份量的民進黨立委段宜康也來留言說，「選黨主席」，「加油！加油！」獲得近千名網友按讚。

段宜康和陳其邁過去長期都待在立法院內政委員會，兩人雖然隸屬不同派系，不過因為兩人砲火猛烈，從在野黨時期就一起打拚選罷法等修法，因此有革命情感，陳其邁有時質詢完還會拿資料拍打坐在台下的段宜康的頭。

陳其邁也在直播最後尋人，拿出多張在敗選當晚到總部支持他的群眾照片，其中有正妹也有阿伯，希望能請他們喝咖啡，要大家打起精神來，不要再難過了。也有網友敲碗「我們也想喝咖啡啦」，陳其邁幕僚說，會找時間場地跟大家聊聊，詳情會在最近公布。

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