技職教育無縫接軌 準縣長張麗善︰要人才根留地方

準雲林縣長張麗善呼籲企業，多多支持雲林縣的體育選手及球隊。（記者詹士弘攝）

2018-11-29 15:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內義峰高中今天舉辦建校19週年運動會，現場冠蓋雲集，除林內鄉長張維崢、數名新科縣議員及眾多校長蒞臨外，新科雲林縣長張麗善，更把第一場公開行程獻給這所學校，強調技職教育要在地生根，讓青年都能留在地方，不要再外漂。

她表示，非常希望技職教育能在地生根，從高中、技職教育到技職大學都能無縫接軌，因應企業需求，透過產學合作，讓企業能培養在地人才，進而提升企業及產業競爭力，把就業機會留給在地青年，人才根留地方，不要再北漂、南漂、東漂。她也會招商引資，讓更多的企業進駐雲林縣。

張麗善也表示，當選後她都在謝票，今天是她第一次以準縣長的身份參與公開活動，就是義峰高中的運動會。她表示，義峰高中棒球隊很不簡單，已打入黑豹旗的16強，感謝包括味丹等很多優良企業給予棒球隊支持與肯定，她也希望企業都能站出來，大力支持雲林的優良體育選手。

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