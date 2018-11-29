盧秀燕挺九二共識 前市長林柏榕勸「都政治口號，腳踏實地最重要」

2018-11-29 14:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕選後表態支持九二共識，台中市前市長林柏榕趁今天盧秀燕拜訪請益時，提醒她不要太強調九二共識，「我們台灣跟中國對九二共識認知不一樣」、「那個都是政治口號」、「還是腳踏實地最重要」。

盧秀燕今日公開的請益之旅以曾任台中縣市長為主，她拜訪高齡82歲的前台中市長林柏榕，感謝他在選前對她的協助與支持；林柏榕肯定盧秀燕這次得票數逾82萬票，是奇蹟，勉她責任重大，未來要好好做。

因盧秀燕選後接連發表重大施政意見，林柏榕先是提醒盧秀燕，各單位重大建設與決策，要先深入了解後，「再慢慢把意見講出來」。

林柏榕更舉她當選後最先表現意見的是花博免費等，提醒她，「那個跟人家有簽約，將來可能有麻煩」，了解後再發表意見，不要先發表意見。

林柏榕說，他也同意盧所言暫停山手線建設，這個要花那麼多錢，但還是建議她重大建設先深入了解「哪些可以留下來，不能全部放」。

此外，林柏榕再提醒，「不要太強調九二共識」，林柏榕說，那個都是政治口號，我們台灣的認知和中國對九二共識的認知不一樣，不必太強調那個，腳踏實地最重要。

盧秀燕則再三說，拼經濟最重要，她會努力拚經濟。

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