避免公投綁大選亂象 中選會建議調整公投時間

2018-11-29 14:33

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一公投綁大選亂象多，中選會今天向行政院提出選務工作檢討報告，表明將研議修正公投法，合理調整公投舉行投票時間，中選會副主委陳朝建表示，依公投法23條規定，主管機關應於公民投票案公告後的期間內1到6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，「應」與該選舉同日舉行，未來如果修法將「應」改為「得」，將可維持彈性，可避免現行現象（指亂象）發生。

據了解，未來公投法若修法將「應」改為「得」，就可授權中選會彈性決定，公投與大選是要分開舉行或合併舉行。但因現行公投法規定，公投須綁大選，未來若完成修法，中選會就多了彈性，除了可決定綁大選之外，也可決定公投與大選分開舉行。

陳朝建在行政院院會後表示，各國公投選務準備期多為4個月，但中選會這次辦理公投選務只有1個月的緩衝期，且要在1個月個月內辦理50場公投意見發表會，未來拉長為4個月有其必要。

陳朝建說，中選會將在1個月內完成選務工作的檢討，被詢及公投法的修法何時提出？他說，越快越好。

由於這次九合一公投綁大選民眾投票大排長龍，開票時間長達12小時，創下台灣史上最長開票紀錄，台北市長選舉結果更遲至隔天凌晨3點才出爐。行政院長賴清德今天主持院會聽取中選會選務工作檢討報告後表示，中選會主委陳英鈐雖已請辭負責，中選會仍應深刻記取本次經驗，聽取社會各界意見，就這次選務工作的執行面與法規層面，進行澈底檢討、亡羊補牢，該修法即應儘速修法。

賴清德表示，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討整個選務作業，並於1個月內提出逐項改進作為，包括：公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計、到公報刊登內容，合理的辦理時程，以及2種投票程序同步進行的有效分流方式；另外有關社會的各項建言，均應做為下次選舉的妥善因應。

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