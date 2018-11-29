避免公投綁大選亂象 中選會建議調整公投時間

2018-11-29 14:33

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一公投綁大選亂象多，中選會今天向行政院提出選務工作檢討報告，表明將研議修正公投法，合理調整公投舉行投票時間，中選會副主委陳朝建表示，依公投法23條規定，主管機關應於公民投票案公告後的期間內1到6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，「應」與該選舉同日舉行，未來如果修法將「應」改為「得」，將可維持彈性，可避免現行現象（指亂象）發生。

據了解，未來公投法若修法將「應」改為「得」，就可授權中選會彈性決定，公投與大選是要分開舉行或合併舉行。但因現行公投法規定，公投須綁大選，未來若完成修法，中選會就多了彈性，除了可決定綁大選之外，也可決定公投與大選分開舉行。

陳朝建在行政院院會後表示，各國公投選務準備期多為4個月，但中選會這次辦理公投選務只有1個月的緩衝期，且要在1個月個月內辦理50場公投意見發表會，未來拉長為4個月有其必要。

陳朝建說，中選會將在1個月內完成選務工作的檢討，被詢及公投法的修法何時提出？他說，越快越好。

由於這次九合一公投綁大選民眾投票大排長龍，開票時間長達12小時，創下台灣史上最長開票紀錄，台北市長選舉結果更遲至隔天凌晨3點才出爐。行政院長賴清德今天主持院會聽取中選會選務工作檢討報告後表示，中選會主委陳英鈐雖已請辭負責，中選會仍應深刻記取本次經驗，聽取社會各界意見，就這次選務工作的執行面與法規層面，進行澈底檢討、亡羊補牢，該修法即應儘速修法。

賴清德表示，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討整個選務作業，並於1個月內提出逐項改進作為，包括：公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計、到公報刊登內容，合理的辦理時程，以及2種投票程序同步進行的有效分流方式；另外有關社會的各項建言，均應做為下次選舉的妥善因應。

  • 公投綁大選亂象多，中選會副主委陳朝建表示研議修改公投法對公投與選舉是否合併舉行保持彈性。（記者李欣芳攝）

    公投綁大選亂象多，中選會副主委陳朝建表示研議修改公投法對公投與選舉是否合併舉行保持彈性。（記者李欣芳攝）

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