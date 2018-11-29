差1票落選 澎湖青年陣線聲請查封票箱

湖西鄉代表選舉，以1票落敗的林若水向地院聲請保存證據。（記者劉禹慶攝）

2018-11-29 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖5合1選舉，澎湖青年陣線由冼義哲領軍，採遍地開花提名策略，除了冼本人參選縣議員，其餘馬公、白沙各選區代表都提出人選，雖然全軍覆沒，但湖西代表第2選區林若水，僅差1票當選，因此向澎湖地方法院聲請查封票箱。

代表澎湖縣青年陣線出馬角逐湖西鄉第二選區代表的林若水，參選5人、應選3席，林獲得247票，差第3名當選的陳邦基1票；林若水今日在青年陣線成員陪同下，前往澎湖地方法院提出聲請證據保全，查封票匭，並請求法院進行驗票。林表示，由於許多支持者都高度關心選舉結果，此舉是不希望留下任何爭議空間。

冼義哲表示，澎湖青年陣線提名的湖西鄉民代表候選人林若水，所開票數據傳在許家原計為29票，後卻登錄為27票，一票之差逆轉選情；另外在縣議員選舉部分，沙港村亦傳出有將選票投錯票匭後加計的情況，為查明選舉真相、對支持者負責，澎湖青年陣線今日至地院正式提出查封票箱聲請，啟動驗票程序。

由於選罷法第69條申請重新計票（驗票）所規定立法委員、直轄市長、縣市長以外的公職人員，包括議員、鄉民代表均無法適用；因此澎湖青年陣線依照民事訴訟法第368條以下規定，向澎湖地院聲請證據保全，查封票匭，並請求法院進行驗票。如果驗票結果變更，可以直接通知澎湖選舉委員會，撤銷當選公告，改公告當選人。

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