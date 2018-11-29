韓國瑜文宣正妹陳怡安 不進小內閣

2018-11-29 13:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜當選高雄市新科市長，負責打網路文宣的小組，選後動向受矚目，除了2名常上節目的小編外，另一位政策組組長陳怡安也受矚目，據了解，陳怡安將負責高雄市政府交接小組的工作，之後會回到台北，確定不會進韓國瑜的小內閣。

韓國瑜勝選後，2位年輕小編王律涵、許右萱，因助選有功，可能會進入高雄市政府小內閣工作，但2人都表示還沒做好心理準備，尚未決定；王律涵甚至笑稱：「要先回台北搖飲料！」

相較之下，另一位韓國瑜競選辦公室政策組組長的陳怡安，選後則不見蹤影，許多韓粉很關心她的動態，是否也會進入韓國瑜市府小內閣？陳怡安外貌清秀、口條分明，選前頻頻出現在政論節目，替韓國瑜辯護，表現贏得不少網友讚聲。

根據韓國瑜團隊重要成員透露，陳怡安原本是馬政府時代國安會秘書長的助理，大部分時間在台北，加入韓國瑜競選辦公室後，台北、高雄兩地跑，選後休息了幾天。該名成員證實，接下來，陳怡安會負責12月25日高雄市政府交接小組的工作，之後確定會回到台北，不會進韓國瑜的小內閣。

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