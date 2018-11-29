故意給台灣難堪？ 中國開放新潟稻米進口

2018-11-29 13:12

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本共同社報導，中國將解禁日本新潟縣產的稻米進口。

中國在311福島核災事故發生後，至今仍禁止包括新潟在內的日本10都縣所有食品進口，去年日中關係改善，中方雖示意將解禁，但上月日本首相安倍晉三訪中時，中方卻未如預期宣布解禁，今天突然傳出中方將開放新潟稻米進口的消息，尤其是在台灣通過「反核食公投」之後，其中是否有政治操作令人質疑。

共同社報導指出，日本農林水產省今天宣布，中國部分放寬自福島核事故以來實施的食品進口限制，恢復對新潟縣產稻米的進口。另據中國海關總署28日發布的公告，即日起允許新潟縣產的稻米進口。

中國在福島核災後禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉、宮城、埼玉、新潟、長野、東京、山形與山梨12都縣所有食品和飼料進口，後來解除了對山形與山梨的禁令，至今還有10都縣列入禁止範圍。去年日中關係回溫，國家總理李克強訪日示意將放寬管制，今年10月安倍正式訪中，原本預期中方將宣布放寬措施，但卻僅得到中方「基於科學評估積極考慮放寬」的承諾。

中方昨天公布解除對新潟稻米進口管制的措施頗為突然，中國駐日大使館似乎也未掌握，據共同社的報導顯示，該館新聞發言人張梅在28日的例行記者會上還表示「沒有新的訊息」，強調中方將繼續本著科學的原則處理日本食品輸中問題，兩國主管部門可以加強溝通。

台灣24日通「反核食公投」，未來對於放寬日本5縣的食品進口管制變得更為困難，第43屆「台日經濟貿易會議」今天在台北開幕，這也是九合一選舉民進黨大敗後首次的台日會議，「反核食公投」的通過勢必成為注目焦點，中國在此時宣布放寬進口管制，此舉不免令人懷疑是故意給台灣難堪。

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