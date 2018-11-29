黃偉哲上任後承接多少台南建設？ 這張圖秒讀

南市工務局「準備好了」，端出8年績效，迎接新市長主政。（記者洪瑞琴攝）

2018-11-29 13:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局建設大台南，今（29）日交出漂亮成績單，即將邁入2019年，南市重要建設包括興建外環道、安平跨海大橋及鐵路地下化建設後的公園道超過百億元，都是新科市長黃偉哲接掌領舵重責大任。

南市工務局長蘇金安表示，其實台南跟中央爭取許多重大建設正要開始，工期都需要3年以上，例如縣市合併後的外環道已完工4條，尚有5條施工中就超過百億元。

另外，連接安南區及市區的重要幹線台江大道是否高架化，以及未來台南鐵路地下化的路面公園道都已展開規劃作業，還有眼前就已規劃完成，將投入10億元的安平漁港跨海大橋預計明年就可動工，估計工期2年半左右，都是新科市長將帶領工務團隊打拼的重大建設。

南市工務局統計，縣市合併至今8年，政府投入大台南道路建設，僅高快速公路系統及生活圈道路建設即約600億元，其它道路、橋樑及養護合計亦是「百億級」建設，打造台南舒適生活環境，共榮獲90座獎項，其中包括5座國際大獎；未來至目前已核定102件前瞻建設案，核定經費約44億元。

針對目前安平舊城只由民權路、安平路進出，常造成該地區交通壅塞回堵，工務局規劃興建跨安平漁港大橋聯結兩地，將從安北路走城平路跨漁港銜接永華路，以紓解車潮，外地客「進城」將有另條捷徑了！

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