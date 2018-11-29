親回網友疑慮 林右昌：每週只請半天假到中常會開會

基隆市長林右昌昨於民進黨中常會接任代理黨主席。（資料照）

2018-11-29 13:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌昨於民進黨中常會接任代理黨主席，不少市民湧進他臉書留言，希望他專心在市政工作上，今天沒有公開行程的林右昌，今天上午逐一回覆網友問題，他說，代理黨主席約1、2個月時間，每週三請半天假到中常會開會，其他的時間還是以市政工作為主，並不占用太多時間。

林右昌昨確定接任民進黨代理黨主席，負責立委補選及黨主席補選等工作，網友紛紛到他臉書留言，為他加油打氣表達力挺之意，連林右昌妹妹林宛姿也留言說：「大哥加油，基隆市政一樣不會鬆懈，選民請放心。」

但也有網友擔心說，好不容易建立起來的市政和市民的信心，萬一弄不好，基隆又回到過去停滯不前的狀態，還有人說，市民苦哈哈，市長要拚經濟，希望林右昌多花點時間與心思於建設基隆、改變基隆。

林右昌答覆網友說，市政的進度是無縫接軌，依然按照既定的計劃跟時程在進行中，他是民進黨栽培出來的，沒理由在黨出現危機的時候，置之不顧，這是做人最基本的道理。

林右昌還說，朱立倫在擔任新北市長期間，同時也是國民黨副主席，並不違悖。代理黨主席約1、2個月時間，他每週三請半天假到中常會開會，其他的時間還是以市政工作為主，並不占用太多時間。

國民黨基隆市議長宋瑋莉說，林右昌接下代理黨主席，對市政分心是必然的，希望林右昌應以市政為重，1天當3天用加速追趕，效法高雄市長當選人韓國瑜招商引資，帶給基隆更多就業機會。

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