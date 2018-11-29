以一擋百！1天跑4場委員會 黃國昌卻為這件事道歉...

昨（28）日黃國昌竟於臉書向大眾道歉，表示當天跑了4個委員會，但製作質詢影帶曠日費時，辦公室同仁忙不過來，讓網友驚呼根本以一擋百。（資料圖）

2018-11-29 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷的慘劇，立委黃國昌不斷爆料台鐵紕漏，吸引許多網友支持，而黃國昌一直以來勤勞問政的表現也獲一致讚聲。然而，昨（28）日黃國昌竟於臉書向大眾道歉，表示當天跑了4個委員會，但製作質詢影帶曠日費時，辦公室同仁忙不過來，讓網友驚呼：「以一擋百！」

黃國昌昨日於臉書發文指出，當天跑了4個委員會，除了上午的交通委員會、下午與財政聯席委員會接續質詢普悠瑪悲劇以外，還包括司法及法制委員，關心出國報告抄襲、公務員職場安全與防護，以及警察特考立定跳遠的公平性。除此之外，還於內政委員會關心移民署官員濫用職權、趙嘉寶的通緝查捕，以及KYB偽造住宅制震器數據的名單公布與消費者保護。

在跑了這麼多委員會進行質詢後，黃國昌還稱：「抱歉，因為質詢影帶製作需要耗費大量時間，辦公室同仁忙不過來，會找時間慢慢補上影帶」。

對此許多網友相當讚嘆：「投他cp值太高了」、「全台大概剩這立委有在做事了，而且還差點被罷免」、「唉，悲劇國會，一人打全部」、「就算是做秀也沒有其他立委做的比他認真了」、「看國會轉播看了一整天，真的哪裡都有他，很狂很操」、「以一擋百」、「如果每個立委都這樣質詢，官員就不敢怠忽職守了」。

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