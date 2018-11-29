周玉蔻轟柯P反被酸 深夜PO討拍文嗆柯粉霸凌

周玉蔻則在昨（28日）深夜說，強調她的3000多票心安理得，批評柯文哲的粉絲霸凌她。（資料照）

2018-11-29 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰激烈，柯文哲以3254票些微差距，擊敗國民黨台北市長候選人丁守中，遭到資深媒體人周玉蔻批評，柯文哲才贏3000多票，如果是她早就羞愧死了。事後鄉民起底，2006年台北市長選舉，周玉蔻才得到3372票墊底，周玉蔻則在昨（28日）深夜回說，強調她的3000多票心安理得，批評柯文哲的粉絲霸凌她。

周玉蔻27日在政論節目《前進新台灣》上說，柯文哲才贏3000多票，如果是她早就羞愧死，奉勸柯文哲安份守己，台北市長做好做滿。周的此番言論遭到鄉民起底，2006年周玉蔻代表台聯參選台北市長，結果周只得到3372票，甚至輸給無黨籍的「抗議達人」柯賜海的3687票。

周玉蔻28日晚間在臉書上PO出「討拍秀秀文」表示，「你好像真的很在乎自己『只贏三千』，我可不介意只得3000，3000總比30好，3000是300的10倍」，她還說，「一票值千金」。

她強調，「夜半時分還是要睜著眼皮diss你」，接著用一連串的句子諷刺柯文哲，「我是業餘，你是pro；我是化了妝出門也嚇人的阿嬤，你可是暴吃便當也迷人的阿北；我的智商75，你的IQ157；我當年支持你當上市長，你現在粉絲到處霸凌我！你贏3000票，還有對手官司驗票不認帳！我的3000票，心安理得，感恩每一票」。她在最後說，「阿北阿北夜裡不哭，\3000票/\3000票/\3000票/，狂賀阿北大贏3000票！」

許多網友在臉書上支持周玉蔻，批評柯粉過於狂熱，「過於狂熱的柯粉很恐怖！」、「我支持蔻姐」、「然後柯粉真的是瘋狂～已經進入柯神教」、「說得好」、「完全認同妳說的每一句話」。但也有網友說，「只拿三千diss五十八萬票的，邏輯真好」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/