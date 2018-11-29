陳其邁被讚未操作韓國瑜撞人話題 趙天麟：別再吃豆腐

對於許淑華肯定陳其邁未操作韓國瑜因車禍過失致死的官司，陳其邁競辦發言人趙天麟反批，許淑華的說法明顯是在吃豆腐，「真的不必要」。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-29 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜爆出曾因車禍被判過失致死，網路曾盛傳選前一日陳其邁陣營欲炒作此話題，但隨即遭到否認。而韓國瑜競選總部發言人許淑華今（29）日表示，很肯定陳其邁未在選前操作此事。但對此陳其邁競辦發言人趙天麟反批，許淑華的說法明顯是在吃豆腐，「真的不必要」。

許淑華表示，韓國瑜回想起這段往事還是很難過，因為對方無照超速，導致悲劇發生，參選前也知道過去的事會被挖出來，但他不是肇事逃逸，也沒有逃避法律責任，最後也被判緩刑2年，且以450萬元跟家屬和解，因此相當坦然。

許淑華指出，在投票前最後幾天，韓陣營清楚民進黨會將這份資料交給陳其邁，但陳其邁沒有去操作，她要肯定陳其邁，沒有選前在家屬傷口上撒鹽，做了君子之爭。

綜合媒體報導，趙天麟今（29）日表示，主持造勢晚會時得知有相關消息在網路傳開，當場就澄清並無此事，直到造勢晚會後，律師團才表示有耳聞此事，但由於與選舉無關，並未提出來討論，而總幹事團也未曾討論過此事。因此研判此事應是韓國瑜陣營選前自我消毒。

而對於許淑華肯定陳其邁未操作此事，趙天麟認為因陳其邁陣營事前對此事確實毫無所悉，許淑華的說法明顯是在吃豆腐，「真的不必要」。

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