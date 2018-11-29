大選後首同台 蔡、柯同台沒互動

2018-11-29 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣醫療科技展今天上午於台北市南港展覽館開幕，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、台北市長柯文哲、生策中心董事長王金平同場出席，這是九合一大選後，蔡柯2人首次同台，但2人近乎沒互動，在王金平陪同蔡英文參觀展覽期間，柯都保持距離、甚至自己逛自己的，蔡英文還一度問及「柯市長在哪？」對於白綠是否重啟合作。蔡英文受訪稱，「這個由黨來處理。」柯文哲也強調「自然就好。」

台灣醫療科技展上午10時登場後，作為參展方之一的柯文哲，也提前到展覽館門口迎接甫到場的蔡英文，隨後各自致詞、大合照後，共同步入場館攤位內逛展，但蔡英文身邊多是由王金平陪同、講說，柯文哲大多遠離主要隊伍，總統府發言人、前台北市政府發言人林鶴明說，他們都是跟著導覽隊伍在走，而柯文哲喜歡自己慢慢逛。話雖如此，蔡英文逛到第2個攤位時，仍問及「柯市長在哪？」林鶴明也不忘上前提醒柯文哲要跟上。

然而，柯文哲儘管跟上蔡英文與王金平的逛展腳步，也是相隔幾步站在一旁，隨著要求合照民眾漸增，柯文哲後段半完全與蔡英文所在的導覽隊伍完全分開，最後甚至變成兩個隊伍錯身而過，蔡英文還一度轉頭觀望柯文哲狀況。

事後蔡英文接受媒體聯訪，對於多位民進黨立委談及希望民進黨跟柯文哲重啟合作的可能性，蔡英文回應，要不要合作，或跟誰合作、怎麼樣的合作，黨內部一定會有所討論，她做為一個黨員，當然希望黨可以越來越好，在選戰中能夠成功，但「這個由黨來處理。」

柯文哲隨後受訪也說，自然、自然、自然。對於2人沒有互動。柯文哲表示，來這種地方（指展覽）對他來說太好玩，不是他認識的，就是認識他的，所以一直被拉去後面照相，是主場優勢，他看這裡一半人，以前都被他上過課。

至於蔡英文將代表中央政府，與地方政府討論合作的日期？柯文哲僅稱，沒有那麼快吧，這是幕僚工作，問他怎麼會知道，不如去問林鶴明。

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