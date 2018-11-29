歡迎台商回台投資 賴揆拍板行動方案、鬆綁外勞

2018-11-29 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕為因應中美貿易戰，鼓勵台商回台投資，行政院長賴清德今天主持院會，拍板通過「歡迎台商回台投資行動方案」，決定鬆綁產業外勞的配額，外勞放寬可增聘10％為原則，但3k5級制的各類上限不逾40％天花板，這項方案將在明年起上路，期程為3年。不過，鬆綁外勞適用對象須符合增聘一定人數本國勞工等3大附帶條件。

其中科技產業投資金額需達2.5億元以上，其他產業需5,000萬元以上；科技業要求聘雇本勞100人或增加本勞比率20%，其他產業要求聘雇本勞50人或增加本勞比率20%；本勞平均薪資應達3萬元等3項條件。

行政院長賴清德相當重視如何吸引台商回台投資的議題，26日主持加速台灣投資會議時，會中便強調應整合部會資源，提供客製化服務，以協助台商快速返台投資設廠。

為了解決台商返台投資可能面臨「缺人」的困境，勞動部提出外勞鬆綁對策，紓解台商投資面臨勞動力問題，經跨部會討論後，多已達成共識，適用的鬆綁對象須符合投資金額、提高本勞薪資、增聘一定人數本勞等3條件。

賴清德今天主持行政院院會時表示，這項方案有別於以往作法，係以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，縮短行政流程，並從滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、稅務專屬服務等五大策略著手，以引導優質台商回台，促進產業升級轉型，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

賴揆指出， 未來3年為吸引台商返台的關鍵期。為確保回台廠商確實有助台灣經濟發展，除投資案件聯審會議需依法審查外，亦應秉持前瞻創新思維，主動發掘潛力廠商，引導投入重點產業，建立有利創新升級之產業鏈，厚植我國經濟發展實力。

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