南投代表會正副主席改選 11鄉鎮市新人爭霸

南投縣竹山鎮代表會主席羅炘津（左）將讓賢，副主席林賜學（右）可望扶正。（記者謝介裕攝）

2018-11-29 12:17

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣13鄉鎮市民代表當選人，將於12月25日當天舉辦就職典禮暨正副主席改選，有意角逐的人，也都積極展開拜票、固樁工作，據了解，除了名間、信義2鄉的代表會正副主席搭檔未變以外，其餘11鄉鎮市代表會都確定不會是原班人馬，呈現新人競逐的局面。

南投縣此次代表選舉，13鄉鎮市代表會主席之中，包括南投市張秀枝、草屯鎮李明鴻、魚池鄉張德林及水里鄉林志郎等4人都未參選，另集集鎮吳大村、鹿谷鄉邱如平、中寮鄉張裕發及仁愛鄉吳文忠等4人，則轉戰地方首長選舉，加上國姓鄉代表會主席羅智彬意外落選及埔里鎮代表會副主席黃世芳轉戰縣議員，僅竹山、名間及信義等3鄉鎮代表會正副主席都順利當選，也最有可能以同樣組合尋求正副龍頭寶座。

不過，今日竹山代表會主席羅炘津表示，他十分感謝鄉親對他的疼愛，讓他如願完成代表3連霸，但因其雙親都年近9旬，須要他悉心照顧，遂對外宣布不尋求主席連任，目前以副主席林賜學最被看好可望扶正，至於信義鄉代表會方面，仍將是現任主席邱瑞榮及副主席金馬嵐的組合。

而名間鄉此次代表選舉，現任10位代表參選全部都當選，揮出罕見的全壘打成績，尤其，主席陳永生更完成代表7連霸的壯舉，實屬不易，因此，也將與副主席陳廣政再度搭檔尋求連任。

南投縣政府民政處長吳燕玲說，12月25日當天五合一選舉的當選人全部都要就職，其中，縣議會還要改選正副議長，以及代表會要改選正副主席，基於人力等各方面考量，該處已作好安排，當天上午辦理縣長及縣議員就職；下午才輪到13鄉鎮市長及代表就職。

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