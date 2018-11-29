新北小內閣人選 侯友宜：都還沒定案

新北市長當選人侯友宜今舉辦淡水、八里、三芝、石門區感恩茶會。（記者葉冠妤攝）

2018-11-29 11:31

〔記者葉冠妤／新北報導〕外傳新北市長當選人侯友宜有意找警政署副署長邱豐光擔任副市長，但邱豐光受訪時則強調沒有意願，侯友宜今表示，目前人事都還在思考中，若有定案會再跟大家報告。

侯友宜今舉辦淡水、八里、三芝、石門區感恩茶會，新北市長朱立倫稍早則到淡水視察淡海輕軌，記者追問侯友宜，他所提的三環六線政策似乎是「朱規侯隨」，侯友宜說，三環三線目前進度約57%，所以任一人當選市長，任務都是完成三環三線，再接續新的規劃，六線裡面的另外三線，包括淡海八里、深坑與五股泰山輕軌，都是市民期望的交通建設，都要全力以赴完成。

對於近日小內閣人選傳出邱豐光與新北市黨部主委李乾龍，媒體今再追問是否綠營人士有可能被點名？侯友宜表示，人事方向到目前為止都還沒有定案，大家不需要討論那麼多，有定案後他就會向大家報告。

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