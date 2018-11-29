賴揆要求中選會亡羊補牢檢討 研提未來公投採電子投票

2018-11-29 11:39

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一公投綁大選亂象多，包括民眾投票大排長龍，開票時間長達12小時，創下台灣史上最長開票紀錄，台北市長選舉結果更遲至隔天凌晨3點才出爐。行政院長賴清德今天聽取中選會選務工作檢討報告後，指示中選會徹底檢討、亡羊補牢，研提未來公投採「電子投票」、並非「網路投票」的可行性，也請國發會與相關部會協助。

賴清德表示，中選會主委陳英鈐雖已請辭負責，中選會仍應深刻記取本次經驗，聽取社會各界意見，就這次選務工作的執行面與法規層面，進行徹底檢討、亡羊補牢，該修法即應儘速修法。

賴清德今天在行政院院會時表示，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討整個選務作業，並於1個月內提出逐項改進作為，包括：公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計、到公報刊登內容，合理的辦理時程，以及兩種投票程序同步進行的有效分流方式；另外有關社會的各項建言，均應做為下次選舉的妥善因應。

他說，這次地方公職人員選舉合併全國性公民投票舉行已經完成，他要恭喜新當選的縣市長，透過民主程序得到選民支持，可以在為期4年任期中施展抱負，為推動城市繁榮及服務人民來努力。這次投票為歷來規模最大，選務作業最複雜的一次，所有投入選務工作的同仁都非常辛苦，本人還是要再次表達感謝之意。

賴清德表示，這次選舉在投票當天引發嚴重民怨，開票作業也延至翌日凌晨3時才完成，中選會事前未能規劃周延、事中未能有效因應並加以排除，造成國人不便。

此外，賴揆也請中選會應負責研提未來公投採電子投票，並非「網路投票」的可行性，也請國發會與相關部會協助。政府應該要開始推動，但未設定期程在下次選舉就要進行，在確保公平、公正、公開的前提下，提供另一種可行的途徑。

賴揆說，這次公投多項議題與行政院刻正推行的政策相關，行政院尊重公投結果，同時也會負起責任，就牽涉立法及行政部分，持續與國會執政黨團充分討論，即刻啟動各項政策檢討，並依據公投法第30條相關法定程序規定，儘速完成後續相關工作。

未來相關行政部門在公投進行前，也要負責任的讓社會大眾清楚瞭解公投議題的內涵與政府部門的態度，使全體公民對公投議題能有更充分的討論與思考，讓公民投票成為一種由人民做主、「人民直接行使創制、複決權」的成熟民主制度，以取代政黨間對重大議題上的對抗。

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