「護樹老娘」發文挺吳音寧 讚她「阻擾不義菜蟲的女俠」

2018-11-29 11:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路紅人「護樹老娘」Angela Chang，今天在臉書發表《我挺吳音寧》一文，稱吳音寧是「阻擾不義菜蟲的女俠」，因為要打破菜蟲的哄抬，當然是從北農這個最大的供銷系統開始做起，擋人財路本來就得罪很多人，只是被鎖定的政治祭品，民進黨不能做親痛仇快的事情！

「護樹老娘」Angela Chang表示，吳音寧做得好不好，問她這個幾乎天天燒菜的老娘感受最直接，過去時常發生高麗菜、蔥、蒜頭、香菜、辣椒等等的價格忽然被哄抬到不可思議的天價，但現在沒看到了。

「護樹老娘」Angela Chang在文章中點出，菜蟲的做法是低價進貨之後再來抬高價格，也就是如果進貨10萬斤，一斤20元，成本就是200萬，現在哄抬到一斤200元，只要賣出去10分之1就回本，因為對民眾來說，這些東西不買也不行，尤其是小吃店，少了蔥蒜都不對。菜蟲之害讓很多小吃店恨得牙癢癢的，多年下來我們也開始明白「你買貴不代表農民賺到錢」，但是菜蟲賺得很爽，這種利益結構行之有年，每年都會跟我們玩很多次。

「護樹老娘」也說到台灣農作物產銷制度，許多農作物產能早就被包掉了，台灣話叫「包去」「包ㄟ」，在播種之前，菜商已經預付訂金，這是供銷制度的系統，菜蟲也因此營運而生，要打破菜蟲的哄抬當然是從北農這個最大的供銷系統開始做起，擋人財路就得罪很多人，這些人聯合起菜蟲議員整她也是意料中事。

「護樹老娘」強調，吳音寧努力讓我們有機會看到北農慢慢脫離菜蟲的吞噬，是個「阻擾不義菜蟲的女俠」，看到吳音寧遭受指控抹黑，她要鼓勵吳音寧，繼續當個為義鬥爭的勇士，永遠都不會寂寞。

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