台灣選民變無情 BBC：不看意識形態而重民生問題

對於台灣九合一大選結果，BBC認為台灣選民變得更無情，打破了傳統的藍綠基本盤，看的並非是意識形態，而是民生問題。（資料圖）

2018-11-29 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選後全台綠地變藍天，民進黨在2016年大勝後，短短2年就面對無情打擊，對此，英國廣播公司（BBC）認為，台灣選民變得更無情，打破了傳統的藍綠基本盤，看的並非是意識形態，而是民生問題。除此之外，選民越來越沒耐心，不會再有「蜜月期」，若施政做得不好，選民不會給第二次機會。

台灣選民無情化 打破傳統藍綠基本盤

據《BBC中文網》報導，2014年的九合一大選中，民進黨拿下13個縣市，當時剛發生太陽花學運，整體政治環境對民進黨有利，之後2016年蔡英文當選總統，民進黨也在立院取得過半席次。然而，今年民進黨卻遭遇重挫，國民黨成功翻轉地方執政版圖，這是給執政者的當頭棒喝，「任何政黨不能將選民的支持視為理所當然」。

許多人難以想像民進黨在短短2年內遭遇重挫，但這代表了「台灣選民的無情」，對政黨與政治人物的無情，打破了傳統的藍綠基本盤。如「空降」的國民黨高雄市當選人韓國瑜竟翻轉高雄，而台南雖由民進黨的黃偉哲拿下，但得票率竟然不到4成。

上任蜜月期不再 執政者將被放大檢視

這次高雄與台南的選情，代表這次選舉中與其意識形態，選民更注重攸關個人生計的民生問題，在此標準下選民已不管藍綠，執政者做得不好立刻換掉，不會再有剛上任的「蜜月期」；反過來說，誰能為人民帶來好的生活，確實改善民生問題，就能獲得廣大選民的支持。

而即使國民黨大勝，也不代表今後穩操勝券，若當選的縣市長不能實現選前猶如「直銷大會」的政策口號，選民也會果斷以選票做出回應，而這代表韓國瑜未來的施政表現將是國民黨很重要的檢驗指標，台中市長當選人盧秀燕的表現也會被放大檢視。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/