非核家園2025年限取消 侯友宜喊話：先解決核廢料

2018-11-29 11:13

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對行政院日前宣示取消非核家園政策的2025年大限，行政院長賴清德今更將與民進黨籍立委座談，討論核電廠延役問題，新北市長當選人侯友宜表示，對新北市而言，最想解決的是核廢料，核廢料已經在新北擺了很長時間，希望中央先考慮核廢料終極貯存場問題。

侯友宜今舉辦淡水、八里、三芝、石門區的感恩茶會，談及非核家園不再設年限，侯友宜說，對新北市來講，最想解決的就是核廢料問題，核廢料已經擺在新北很長時間，核廢料終極貯存場卻一直沒有定案，希望中央可以先考慮核廢料問題，確認終極貯存場要放在哪裡，才能效率地解決根本問題。

至於台中市長當選人盧秀燕提出將停止中電超額北送，但桃園觀塘天然氣卻尚未有定數，媒體追問侯友宜北部用電該如何因應？侯友宜說，他之前提出的地方能源政策就曾講過，將成立氣候變遷及能源對策委員會，就新北能源對策提出因應，盼提升能源效率，這是最根本作法，每個人也都要有公民參與的想法。

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