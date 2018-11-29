黨產會轟北高行裁定荒謬 重申婦聯會是國民黨附隨組織

2018-11-29 11:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對認定婦聯會為國民黨附隨組織案，婦聯會不服二次向行政法院聲請停止執行，台北高等行政法院27日裁定停止執行，等同讓婦聯會名下385億元財產解凍；黨產會今日強烈砲轟北高行3法官裁定「荒謬」，強調婦聯會是國民黨附隨組織，不得任意動用名下財產。

施錦芳表示，台北高等行政法院裁定婦聯會案行政處分停止執行非常荒謬，甚至說以後被認定的處分若是有效，也只是轉型正義的延遲而已，這種話嚴重傷害轉型正義，或許北高行不了解轉型正義，不明白時間是轉型正義最大敵人，黨產會是絕對沒辦法接受。

施錦芳痛批，在中投、欣裕台附隨組織案中，最高行政法院已駁回台北高等行政法院的停止執行裁定，這次北高行卻在選後對婦聯會案裁定停止執行，整個行政法院對於法律的適用，究竟是如何去認定的？

施錦芳質疑，行政法院法官之前還以有黨產條例聲請釋憲為由，將數個黨產案件整個訴訟停止下來，將行政處分做停止執行，難道這已是行政法院處理行政處分的共識？黨產會遍尋所有的行政救濟案例，從沒有看到還在聲請釋憲中，就把行政處分停止執行案例。

她表示，如果這樣都能成，那是否以後只要法官聲請釋憲，所有行政處分的案子全部都要停擺，那行政機關還能夠有任何作為嗎？

施錦芳強調，截至目前為止，在行政法院審理的本訴或聲請停止訴訟的裁決，並沒有一個法院、法庭、法官，做出所謂婦聯會不是國民黨附隨組織的裁定，「婦聯會是國民黨附隨組織」，這是非常明確的，未來在最高行政法院裁決出來前，婦聯會仍不得逕自動用名下財產，須經黨產會同意。

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