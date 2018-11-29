烏克蘭戒嚴 外交部建議國人避免前往

2018-11-29 10:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕烏克蘭與俄羅斯發生軍艦衝突，烏克蘭昨起實施戒嚴30天。外交部今呼籲國人近期應避免前往，也呼籲在當地旅行的國人應提高警覺。

烏克蘭政府宣布，自11月28日至12月27日止，在烏克蘭與俄羅斯、白俄羅斯、摩爾多瓦等國相鄰的10個州，以及刻赤海峽沿岸海域，實施戒嚴30天。戒嚴地區將施行強化領空防禦、資訊安全，以及限制部分人身行動自由等措施。

外交部亞非司司長劉邦治今天出席例會時呼籲國人，近期應避免前往烏克蘭，也呼籲已在當地旅行的國人特別提高警覺。

劉邦治說，自2014年3月烏克蘭國內暴動後，外交部就已將烏克蘭旅遊警示燈號調整為「橙色」，建議民眾如果沒有必要，應該避免前往該國旅遊。另外該國處於內戰的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯（Lugansk）兩州則列為「紅色」警示，建議民眾不宜前往。

劉邦治並表示，目前烏克蘭境內有少數我國僑民及留學生，外交部已訓令駐俄羅斯代表處密切注意相關訊息，並保持聯繫。

我國在烏克蘭（Ukraine）未設有駐外館處，目前由台北莫斯科經濟文化協調委員會/駐莫斯科代表處兼轄。國人在烏克蘭若遇急難，可請國內親友撥打免付費的旅外國人緊急服務專線0800-085-095或撥打我駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話+7-916-837-6058。

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