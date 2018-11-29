別打了回家吧！國民黨高層：盼丁守中驗票後能收手

有知情人士指出，國民黨高層希望丁守中於驗票之後收手，這也是黨部願意分攤半數驗票保證金的主因。（資料圖）

2018-11-29 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨落選人丁守中，而丁守中在驗票與選舉無效之訴間躊躇許久，於昨（28）日提出驗票，對此國民黨主席吳敦義表示支持。但據傳有知情人士指出，國民黨高層希望丁守中於驗票之後收手，這也是黨部願意分攤半數驗票保證金的主因。

國民黨主席吳敦義昨（28）日下午於中常會發表談話，邀請15位縣市長當選人列席。組發會主委李哲華表示，吳敦義的宣示是回應外界期待，讓黨能往內造化目標邁進。此外，吳敦義也支持落選的國民黨台北市長候選人聲請驗票，黨中央對於丁守中的行動表達全力支持，並呼籲司法單位要本於大公無私的立場，讓大家相信選務完全公正無私。

據《聯合新聞網》報導，有知情人士表示，國民黨於此次九合一大選成果豐碩，黨高層其實希望丁守中要設下停損點，在驗票之後能夠收手，這也是國民黨部願意分攤半數驗票保證金的主因，盼一切爭端能在驗票結束後停止。

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