丁守中提重新計票 北院今下午查封票匭、下週一驗票

2018-11-29 11:00

〔記者溫于德／台北報導〕參選台北市長的丁守中，質疑選委會開票過程具瑕疵，昨親赴台北地院繳交428萬餘元保證金，聲請「重新計票」及「證據保全」；法院稍早公開說明，就「證據保全」之准駁，因考量證據保全秘密性問題，稍晚才會諭知結果，至於「重新計票」部分，中午過後將前往進行查封程序（指查封票匭）。

行政庭長黃柄縉表示，就「重新計票」及「證據保全」兩案，因「證據保全」有秘密性的問題，因此相關准駁的訊息必須稍晚才能告知；而下午將啟動「重新計票」的查封程序，地點為台北市選委會，但實際驗票的地點，仍待合議庭赴現場查封後再行研判。

此外，實際負責驗票的組數（法官人數），仍待合議庭研議，週五也會對負責重新計票的法官、書記官進行行前教育，大約下週一（12月3日）正式啟動驗票程序。

另北院表示，重新計票分兩步驟，首先是查封程序，包括先通知聲請人（丁守中）、同選區其他候選人（柯文哲、姚文智、李錫錕、吳萼洋）、主管之選舉委員會（北市選委會）；待人員到齊後，查封選舉人名冊、選舉票、投開票所報告表；後由書記官作成重新計票查封筆錄及查封物品清單；最後指定保管人保管。

第二是重新計票程序，首先是通知各候選人或其指定人員到場，並得指揮相關機關協助；後檢視查封物品外觀是否完整；再檢視選舉人名冊、選舉票、投開票所報告表，並選舉人名冊；接著是點算用餘空白票、已領未投票；後計算無效票及依候選人順序計算其等有效票（如有爭議，法官應認定其效果及歸屬）；最後是書記官作成重新計票筆錄及重新計票結果。

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