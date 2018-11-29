「最強里長」陳永和掛笑臉謝票：350萬花得很值得！

龍崎區牛埔里長陳永和。（資料照）

2018-11-29 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕為環保投入選戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，儘管最後落選，仍衝出第3高票，被封為「最強里長」。陳永和昨晚在臉書PO出一段影片，向所有支持他的民眾表達謝意。

現任龍崎區牛埔里長陳永和，反對政府將在當地設置掩埋場，憤而「跳級」參選市長，全力守護家園，這次拿到逾11萬張選票，被封為「最強里長」。

陳永和面帶笑容，用台語說道「大家好久不見，我相信你們也很開心，在這個歷史性的一刻，你們留名、我也留名，但我的留名，是你們大家幫忙的」，「我相信這段時間你們都很開心，我也很開心，早知道如果這樣，我350萬就早點花一花了」，並表示投入競選的350萬是他「花得最有價值的一筆錢」。

陳永和親切說，選舉過後雖然無法拿回200萬保證金，100萬補助也拿不到，但認為這350萬「花得最值得」，他認為，自己沒什麼東西能給大家，且只在政見上提到「要珍惜土地、選舉不好的文化要拿掉」，就能獲得這麼多支持的選票，讓他覺得這些錢花得很值得。

陳永和笑說，最重要的，就是希望透過影片向周遭幫他拉票的學弟妹、鄰居、朋友、親戚轉達感謝之意，表示自己選得很光榮，輸得很有尊嚴。感謝大家陪他參與這歷史性的一刻，最後更擺出「5號陳永和」的手勢，感謝大家對他的支持。

影片推出不到24小時，就已吸引9萬多觀看次數，9百多名網友分享，更有許多網友在底下留言為陳永和打氣「里長伯，真心感謝你給台南一場乾淨的選舉」、「加油，讓台南更好」。

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