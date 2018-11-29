黨產會：婦聯會若未經同意動用385億 將依法開罰

2018-11-29 10:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下385億元財產，婦聯會不服向行政法院提訴訟，聲請停止執行。台北高等行政法院前天裁定停止執行，全面解凍婦聯會財產；黨產會今日強調，一定提出抗告，婦聯會若在最高行政法院裁決出爐前，任意動用財產花用，將依黨產條例開罰。

黨產會發言人施錦芳表示，台北高等行政法院裁定漠視婦聯會龐大資產來自「不樂之捐」勞軍捐，過去10年金流更有數億元捐給國民黨旗下基金會及藍營人士，大量購買辜家台泥股票，一紙裁定讓婦聯會能繼續動用被凍結資產，黨產會無法接受，一定會提出抗告。

黨產會正告，婦聯會在最高行政法院的裁決出爐前，不得任意動支名下財產，須經黨產會核准同意，若未經同意私自領錢，將依照不當黨產條例開罰；若婦聯會出現大量脫產行為，台北高等行政法院應負最終責任，銀行法尊應避免婦聯會自銀行領走大量現金存款。

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