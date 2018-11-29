停蓋山手線？ 盧秀燕：沒說不蓋，非當務之急

2018-11-29 10:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕，今天展開前任台中縣市長拜會行程，一早首站拜會胡志強時表示，山手線沒說不蓋，但從財務狀況來看，不是當務之急，其他建設也一樣，會抱持開放心胸，以尊重民意的前提來討論。

盧秀燕說，因選戰期間得到很多幫助，加上馬上要就職，市政工作要向前輩請教，今天專程拜會胡志強、林柏榕及黃仲生等三位國民黨籍的前縣市長請益，至於曾任台中市長的民進黨籍張溫鷹，也會安排時間去拜會。

盧秀燕一早首站拜訪胡志強，兩人會談約半小時，胡志強說，他完全尊重盧秀燕新市長，對她尊重、信任、支持，不必找她人事關說，相信盧會做得比他更好。

有關媒體詢問山手線規劃是否暫緩或停止？盧秀燕表示，沒有說不蓋了，是以每年年度預算來看，跟捷運比起來不是當務之急，台中市各項建設規劃都很重要，當務之急就是如何在有限的資源中來務實建設及發展台中。

她是一位媽媽市長，會用開放的心胸來好好討論，市議會和市民的意見都要尊重，並在專業及財政的考量下，妥善依序安排好各項市政建設規劃，到底要先蓋捷運還是山手線，市民都可以來討論，但預算就是這麼一塊大餅，必須透過科學與民意方法來達成共識。

至於東亞青運，她說，當初胡市長爭取東亞青運與花博，能在台中舉辦非常不容易，讓台中能夠在國際舞台上，花博已經營運，不會辜負前面兩位市長，東亞青運中間有些波折，會再向胡市長請益，上任之後盤點軟硬體後，要怎麼爭取恢復還要再討論。

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