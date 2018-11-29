反核食公投影響台日關係？ 謝長廷：民主政治大家共同承擔

2018-11-29 10:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國民黨提出的「反核食公投」，獲得壓倒性支持，以779萬票贊成過關。公投結果會否影響台日關係？我駐日代表謝長廷今天表示，這是民主政治，大家共同承擔後果，也共同解決問題，代表處全力配合政策。

台灣九合一大選併公投落幕，由中國國民黨副主席郝龍斌提出，主文為「你是否同意政府維持禁止開放日本福島三一一核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」的公投案，獲得779萬1856票的支持通過。

台日協與日台交協今起於台北召開「第43屆台日經濟貿易會議」。針對公投結果，及中國若比台灣早開放日食進口等，會否影響台日關係？謝長廷於會前受訪表示，香港開放、中國今起也開放部分食品，同時強調「這都是我們人民的公投、我們要尊重」。

謝長廷說，民主政治就是這樣，大家謹慎去投，投出來大家共同承擔，有問題共同解決，我們代表處全力以赴，配合政策解決問題。

中國駐日大使館昨表示，關於中方自福島核事故以來實施的對日本產食品的進口限制，兩國主管部門應加強溝通。中國海關總署昨也公告，經評估，允許日本新潟米進口，但必須符合食安等法規要求。

日本駐台代表沼田幹夫日前對台灣公投結果發表聲明，表示深感遺憾，並說為了避免此問題被當作工具傷害日台友好，將繼續努力讓台灣朋友理解日本食品的安全性。

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