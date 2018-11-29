稱韓國瑜「什麼都不是」 他指究責吳音寧「病急亂投醫」

2018-11-29 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕農委會主委林聰賢昨稱，台北農產運銷公司總經理吳音寧的階段性任務已結束，外界認為此舉為林在暗示吳將下台，並質疑林為保官位推吳成眾人的標靶。吳今上午受訪時回應，太多炒作與造謠，但她不會向強勢謊言低頭，並指個人去留不重要，交由董事會決定。民運人士王丹在臉書粉專貼文，直指韓國瑜「什麼都不是」，若批吳將韓逼出來，根本是「病急亂投醫」。

王丹表示，媒體鋪天蓋地談「韓流」，但他認為「韓流」不存在，「最多是『韓國瑜』現象』」，並指「韓國瑜本人什麼都不是」，他能成為一人物是社會變動的結果，「不是他帶動了潮流，而是一個大浪打來，把他卷到了浪尖上」。

王丹指出，即便沒有韓國瑜，「也會有日本魚，越南魚的」，若批吳音寧逼出韓國瑜，叫她去負責，其實是「抓小放大」、「病急亂投醫」的表現，而非理性反思。

今年九合一選舉民進黨大敗，北農前總經理、準市長韓國瑜帶動的「韓流」效應席捲政壇，讓高雄綠地變藍天，終結綠營廿年執政，加上吳音寧被批是領高薪的實習生、歷經休市菜價大跌、拒入議會備詢，以及出國考察惹議等風暴，卻仍未被撤換，外界將其當作民進黨慘輸的戰犯之一。

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