女友全家挺丁守中 柯P當選當天他被分手了...

台北市長柯文哲25日凌晨召開國際記者會，宣布當選連任。（資料照）

2018-11-29 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選北市開票膠著，最終柯文哲擊敗丁守中，成功連任台北市長。有網友爆料，女友一家都挺丁守中，結果柯文哲當選後，兩人因政治立場不合，竟遭女友提分手，他嘆「有人跟我一樣因為政治立場不同被分手的嗎？」

網友在臉書「爆廢公社」貼出與女友對話，他表態挺柯文哲，女友則是一家都挺藍，女方不斷批評柯文哲，認為柯文哲就是綠的，男方則說他不管藍綠，只挺會做事的人，雙方一言不合，女方竟氣到鬧分手。

根據對話內容，女友不斷批評柯文哲沒政績，並直說「綠就是爛」，男方也一一舉例回擊，最後女友氣不過撂下狠話「我們還是分手吧」男友也順勢回答「隨你便吧，你這麼幼稚我也沒辦法。」

該網友提到，其實之前和女友已經有摩擦，且有聚少離多的問題，但他認為政治傾向還是原因，並提到女友家中開國際貿易公司，台灣、中國兩邊都有公司、房子。

網友看完對話都力挺男子，認為分手絕對比較好，也有人認為，「分手什麼原因都能提，政治只是其中之一」、「阿北只是菸霧彈，拍拍」、「這種分手也好」、「恭喜脫離苦海」。

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