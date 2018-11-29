憂「共產黨統治」不再遙遠 羅文嘉發文抒發敗選心情

民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文為負責辭去民進黨主席一職。（資料照）

2018-11-29 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在2018九合一大選慘敗，甚至丟掉已執政20年的高雄市，總統蔡英文毅然辭去民進黨主席一職。民進黨前立委羅文嘉深夜在社群媒體發文抒發心情，以重症病患做比喻，強調應該整合不同經驗、跨界的團隊客觀檢查分析病因並對症下藥。他還提到，比起國民黨執政，更讓他擔心的，是「共產黨統治」這遙不可及的想法，如今已讓人感到憂心。

羅文嘉在臉書上寫道，民進黨選舉的失敗若無法找出問題、對症下藥，那一年多後的總統大選結果已不難想像。他說，如今要去指責、怪罪某些特定人士無助解決問題，好比一個人病入膏肓，卻只是在罵醫生、換醫院，而不是尋找病因和治療對策。羅文嘉認為，最適合的方法是整合不同經驗、專科、甚至跨院際的醫療團隊，客觀檢查分析後，擬定可以執行的手術或治療方式，好好面對。

羅文嘉表示，他並不擔心國民黨執政，畢竟以前不是沒有這樣的經驗，讓他憂心的是共產黨的統治，「以前覺得這種事情很遙遠、不可能發生，現在不僅我憂心，國際社會也都同樣憂慮。」

羅文嘉提到，他這年紀的人還沒老到要進棺材，孩子未來要走的路也還很長，好不容易脫離國民黨的威權統治，現在卻要去面對共產黨的獨裁統治，「我只想平靜、簡單過日，更希望我的孩子可以一直呼吸自由空氣。」

他形容，現在這條船上的人有的想著能撈就撈；有的把這裡當成籌碼，只為了登上另一艘船；有的則相信一些浪漫的謊言，卻不知說謊者可能是大浪來襲時第一個落荒而逃的人，「爭氣吧，還想好好過活、有尊嚴生活在這艘船上的人，命運掌握在自己手上，船沉了，我們都不會好過。」

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