曾寫40封信給馬、蔡 吳蕚洋：只盼人民幸福快樂

無黨籍候選人吳蕚洋曾認為，中選會不可輕易發放台北市長當選證書，今日他補充自己提出諍言是「發揮小螺絲釘的功能」，更自爆曾寫40封信給馬英九與蔡英文。（資料圖）

2018-11-29 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選因公投拖慢民眾投票速度，下午4點投票時間後仍有民眾在排隊投票，對此國民黨候選人丁守中曾表示要提選舉無效之訴。對此無黨籍候選人吳蕚洋曾認為，中選會不可輕易發放台北市長當選證書。今（29）日他補充自己提出諍言是「發揮小螺絲釘的功能」，更自爆曾寫40封信給馬英九與蔡英文。

吳蕚洋表示，社會正義是不分藍綠、沒有顏色的，「人人都應該勇於表達，不然與政客何異」，當國家制度有問題時，身為一個國民做出適度提醒，這個國家才會不斷進步。更自爆過去寫過近30封的信給馬英九，也寫過10幾封信給蔡英文，為的也是希望國家更好，人民能過快樂幸福的日子。

吳蕚洋說，許多人說他傻，因為沒有人會理他，但吳蕚洋認為，寫信的目的既然與有沒有人理會無關，就不需要考慮這些因素。「丁或柯誰選上都與我無關，但如果國家發現選務工作上有許多問題時，適時改正，未來可以避免問題再發生，這樣我就發揮小螺絲釘的功能了。」

吳蕚洋呼籲，盼社會大眾「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，自己只是在做小學老師教的事而已，盼全國人民也能一起來實行小學老師教導的作人原則，則「善莫大焉，阿彌陀佛」！

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