生日密碼解析韓國瑜與陳其邁 網友：蠻準的

2018-11-29 08:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰由國民黨韓國瑜獲勝，如果從星座的生日密碼來解析，可以發現兩人個性南轅北轍，一個誇張、一個務實，與外界對兩人的評價差不多，網友看了也直呼「蠻準的」。

韓國瑜口才便給，但提出的高雄全台首富、太平島挖石油、高雄人口10年內達到500萬等浮誇政見與想法，屢遭對手批評為天馬行空。

韓國瑜是1957年6月17日出生，星座是雙子座。根據生日密碼，6月17日出生的人做事認真，總是專心朝目標前進，由於對自我的要求太高，可能對他們身邊的人造成嚴重的負擔。

6月17日出生的人在某些情況下，他們甚至會因為太前衛、方法太獨特，反而把事情弄得太複雜，像缺乏專業素養一般。所以，在這天出生的人應該了解到，要證實自己的方法正確可行，人們才會了解他們的想法。

根據生日密碼，6月17日出生的人，他們誇張的性格為了達到目的，可能會編出一大套故事，他們之中的確有少數人因為欺騙而得不償失。玩任何遊戲都應該光明磊落，因此6月17日出生的人要盡量避免賭博，即使心思再聰明、手段再高明，也可能有失算的時候，若因此沉淪到不擇手段的地步，就太不值得了。

此次落選的陳其邁，媒體對他的評價是檢慎內斂，他最常強調自己是一步一腳印，及「這輩子生活從來沒放鬆過」。

陳其邁是1964年12月23日出生，星座是魔羯座。根據生日密碼，12月23日出生的人最大的快樂，是來自於突破瓶頸，他們經常為了實現一個理想或夢想，而積極努力。一般而言，這天出生的人都有固定且堅定的信仰價值觀，採取任何行動之前，必定計劃周詳。

根據生日密碼，12月23日出生的人，非常實際、腳踏實地，但有些固執，所以有時很難相處。他們並不喜歡自己的權威受到挑戰，也不喜歡太先進的想法（除非是他們自己的想法）。

因此，對12月23日出生的人來說，很重要的一件事就是，當他們得到權力或具有影響力之後，還能保持開放的態度接受批評及建議，而且能分辨出哪些才是有建設性的意見，不要和那些一味批評的意見混為一談。

雖然星座與生日密碼僅能當作參考依據，但網友看了分析後，大都認為「蠻準的」，也希望韓國瑜不要像生日密碼所述「誇張的性格為了達到目的，可能會編出一大套故事」，不然政見的落實性可能很低。

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