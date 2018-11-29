美國防部證實選後雙艦穿越台海 重申對印太承諾

美國2艘軍艦28日通過台灣海峽。圖為美國飛彈驅逐艦史托克代爾號。（圖擷取自USS Stockdale臉書）

2018-11-29 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部昨（28日）深夜表示，美國2艘軍艦通過台灣海峽。美國國防部證實，美國2艘軍艦確實在28日「例行性通過」台灣海峽，體現美國對自由開放印太地區的承諾。

我國國防部指出，美國一艘作戰艦、一艘補給艦於昨日晨間自我國東北部海域進入台灣海峽向西南航行，復於昨晚脫離台灣海峽，為例行性通過台灣海峽國際水域。國防部強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握與應對，有能力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定。

美國五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）證實，美國飛彈驅逐艦史托克代爾號（USS Stockdale, DDG 106）和油料補給艦貝科斯號（USNS Pecos, T-AO-197），28日例行性通過台灣海峽，行動符合國際法規範，展現美國對「自由與開放的印太地區」的承諾，美國海軍將持續在任何國際法允許的地方飛行、航行和活動。

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