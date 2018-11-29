韓冰邀到高雄拚觀光 王世堅瞬間軟掉：我可以廢物利用！

韓冰邀王世堅到高雄拚觀光。（資料照）

2018-11-29 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜的女兒韓冰昨天上政論節目《54新觀點》，節目中與遭拱跳海的民進黨台北市議員王世堅同台，韓冰甜笑為王世堅緩頰，還邀王到高雄拚觀光，王則露出靦腆笑容，稱「如果我們高雄的民眾認為（我）有用，我多少可以廢物利用。」

韓冰昨天上節目與王世堅同台，談到跳海話題，韓冰為王世堅緩頰稱「沒關係，不用跳海，就是可以來高雄觀光旅遊。我跟韓總可以當導遊，促進一下高雄的觀光跟經濟，可以不用跳海沒關係，也不用跳愛河，這樣太危險了。」

韓冰還說，韓總很欣賞王世堅，認為王的選民服務做得沒話說，是一個說到做到、很說話算話的人。當下主持人陳斐娟戲稱韓冰是在暗示王世堅，韓冰才緊張回應，「喔不是！對不起！我不是在講那個（跳海）。」

韓冰還提到，「議員如果來高雄，爸爸可以泡茶給你喝、幫你洗茶杯」，王世堅靦腆笑說「謝謝、謝謝，我不好意思啦！」並說「如果我們高雄的民眾認為（我）有用，我多少可以廢物利用。」

一旁來賓都忍不住調侃王世堅，「第一次看到王世堅這麼靦腆」，網友則開完笑酸王「王世堅看到妹軟掉」、「看到恰吉靦腆，我笑了！」

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