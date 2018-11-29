要盧秀燕兌現支票 烏日爭建國際會展中心、反肉品市場遷移

2018-11-29 07:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕高票當選，在競選過程中，盧秀燕提出要在烏日興建國際會展中心及烏日人不同意，不會將肉品市場遷移台中市的競選支票，烏日大肚龍井的市議員當選人，不分朝野都表示，會監督盧秀燕兌現支票，一定不能讓肉品市場遷移到烏日及要在烏日興建國際會展中心。

台中市長當選人盧秀燕得票數達82萬7千多張，贏林佳龍近21萬，其中在烏日地區獲得2萬2千多票，比林佳龍的1萬6千多票多了近6千多票，而高票連任的國民黨籍市議員當選人吳瓊華表示，盧市長上任後，會監督盧秀燕對於烏日開出的支票要兌現，尤其堅決反對肉品市場遷至烏日案。

吳瓊華表示，為了不讓肉品市場遷移到烏日區，她跟烏日人全力阻擋，幸好暫緩，因此，盧秀燕在競選期間，開出烏日人不同意，不會將肉品市場遷移到烏日競選支票，烏日人在盧秀燕當選，才鬆一口氣，而她更在盧秀燕一同謝票時，再度詢問盧秀燕，盧秀燕則回答「說到做到」，她才放心。

至於烏日國際會展中心的興建，吳瓊華表示，由於目前市府與烏日台中國際展覽館的廠商簽約5年，目前合約只走1、2年，她建議，新市政可以先提腹案，一旦到期就可興建。

民進黨的市議員當選人陳世凱及張家銨都表示，會全力監督盧秀燕要承諾此二項支票，尤其是反對肉品市場遷移到烏日的承諾，盧秀燕必須說到做到。

陳世凱並表示，他也是主張烏日要興建國際會展中心，他將監督盧秀燕明年是否有編預算，若沒有就令人懷疑其兌現的誠意。

張家銨更表示，她也是主張烏日要興建國際會展中心，但位在水湳的國際會展中心已獲行政院支持，由市府出資58億元、中央補助42億元，盧秀燕上任後，要如何籌措 經費，她會要求盧秀燕必須兌現支票。

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