陳其邁要請喝咖啡！ 落淚「漂亮高雄妹」找到了

一名被陳其邁稱作「漂亮高雄妹妹」的女粉絲驚呼，可以去喝咖啡，光想就好緊張！（圖擷取自IG）

2018-11-29 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕陳其邁參選高雄市長失利，28日晚間在臉書上直播表示，看到許多粉絲因為自己落敗而掉淚，一週之內請他們喝咖啡，並放上粉絲的照片。一名被陳其邁稱作「漂亮高雄妹妹」的女粉絲驚呼，可以去喝咖啡，光想就好緊張！

陳其邁在直播中拿出多張粉絲落淚的照片，請這些民眾盡快和他聯絡，他要和這些人聊聊天、喝咖啡。陳其邁表示，要在最短的時間收拾心情、擦乾眼淚，一週之內一定請喝咖啡。另外，有人問陳其邁，選舉700多天最想念哪一天？陳其邁強調是「有你在的每一天。」

被稱作「漂亮的高雄妹妹」、網路暱稱Ada的女粉絲在Instagram上轉貼《自由電子報》的新聞表示，「據說今天出現在其邁的直播，好像可以去喝杯咖啡，光用想的就好緊張啊！邁哥，加油！」Ada擁有亮麗外型，目前個人Instagram顯示工作為活動主持人。

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