破天荒！AIT砸11.6億 首度在台置產

美國在台協會首度在台置產，昨砸下11.6億元向上市公司新美齊買下原本要在天母推出的預售建案，計畫打造為AIT員工的宿舍，該地點在台北市中山北路六段405巷內。（記者徐義平攝）

2018-11-29 06:23

展現對台灣友善態度和信心

〔記者徐義平、呂伊萱／台北報導〕破天荒！美國在台協會（AIT）首度在台置產，展現對台灣的信心。AIT昨日砸下11.6億元向上市公司新美齊買下原本要在天母推出的預售建案，計畫打造為AIT員工宿舍。房地產業者指出，過往AIT在台辦公室與宿舍均是採租賃方式，這次是首度買下資產，顯示對台灣的態度相當友善。

內湖新館採取租地自建

房地產業者表示，AIT設立近40年，從來沒有在台買過房地產，1979年最初的北市大安區信義路辦事處採取承租方式，即使近期搬遷到內湖新館，也是向我方租地自建。根據內湖新館的合約，租期99年，租金約3億3900餘萬元，AIT採一次付清方式交付，租約自2005年1月起生效。

至於AIT在台置產，根據公開資訊觀測站公告，AIT甫買進的資產坐落北市天母地區、中山北路6段405巷內，基地面積約302.5坪，最初預計興建建物面積約1108.9坪，購入總價11.6億元。

美國直接下令買建案當員工宿舍

房地產業者透露，AIT添購宿舍的指令是從美國直接下達，買進的建案距離天母美國學校500公尺左右。

新美齊董事長林傳捷指出，該案原本規劃地上13層、地下3層的住宅建案，戶數23戶、坪數約45坪，今年8月才取得建照。不過，新買家買下後，將採取變更設計，戶數與坪數會變動，加上資訊、網路等特殊設計需求，因此還無法確定最終興建模式，預估處分利益為1億元。

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