獨家》傳北市府高層十月和農委會談妥 選後讓吳音寧走人

吳音寧面對人事案，皆表示不予回應。（資料照）

2018-11-29 02:10

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕農委會主委林聰賢昨稱台北農產運銷公司總經理吳音寧階段性任務完成，暗指吳音寧走人成定局。據了解，北市府高層在十月已和農委會談妥選後要讓吳走人，因此柯不急著選前拔吳。然而，台北農產運銷公司今下午二時召開董事會勢必有場腥風血雨。

吳音寧昨面對人事案，皆表示不予回應，但有媒體報導，吳音寧表示，去留由董事會決議，她不會主動請辭。

兼任北農董事長的北市工務局長彭振聲語帶保留地表示，董事會無安排總經理人事案議程，不過若有人提臨時動議可列為議案討論，但也說北農總經理人事職權是中央，市府不會主動提案。

民進黨九合一選舉大敗，吳音寧被指為敗選原因之一，人事案備受關注。熟知內情人士指出，當初市府改派彭振聲時，曾去農委會協商，當時得到「吳當犧牲者」的訊息，不過吳並不在現場，整件事由市府高層直接對農委會，屬單線操作，大家心照不宣，意思就是「1124之後一切就解決」，吳將當作追究責任的籌碼，由於十月已得到此訊息，因此市府不急在選前拔吳。

另名知情人士表示，吳音寧不備詢成眾矢之的，國民黨準議員徐巧芯、游淑慧已先表態將要求吳備詢，不處理勢必成隱憂，吳音寧離開已成定局，只是時間問題罷了。

北農內部員工私下表示，沒聽說吳將離開的消息，大家都看新聞才知道，但昨上午有主管會議，吳本來要出席，卻臨時取消，很可能和此有關。

針對市府十月已與農委會達成共識，台北市政府發言人劉奕霆表示「毫無所悉 」，且北農為公司治理，人事權需尊重董事會決議，不需要做過度的政治聯想和臆測。

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