桃市8年級新科里長2男1女報到 最年輕僅23歲

2018-11-28 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一選舉結果揭曉，桃園市政府民政局區政行政科統計全市504位里長當選人，發現有3位初試啼聲的「8年級生」新科里長，分別是23歲黃盈淇當選楊梅區中山里里長，25歲劉柏成當選中壢區石頭里里長，以及27歲陳信棠當選桃園區中泰里里長，有別於被叫「里長伯、里長嬤」的稱號，3人可都是「少年里長」。

首度參選並當選里長的陳信棠媽媽，正是與中泰里隔里同額選舉連任的中聖里里長崔美瑛，兩里僅隔一條街，兩人當選後也成了桃園區首見的「母子檔」里長，傳為地方佳話。不過，母子同時參選，難免遭耳語攻擊，選舉過程特別低調，12月25日即將同台就職里長，母子倆強調「兩人做的事，不會一樣」，未來彼此相互學習、競爭，更會合作。

今年才從中華大學餐旅管理系畢業的黃盈淇，因為現任楊梅區中山里里長的媽媽黃朱秀娥，這次轉換跑道參選市議員，因為媽媽擔任里長8年期間，她經常利用課餘時間協助里內服務，以及出席大小活動，對於里民服務不陌生，還替里鄰建立LINE群組，要讓里民動動手指就能反映里內大小事務，在地方建議下參選里長，里長也成了她畢業後的首份工作。

現任中壢區中平商圈發展協會理事長的劉柏成，大學念企管，碩士念社會科學，自認從小就關心公共事務，三代都住在石頭里，3年前他也是全台最年輕的商圈理事長，任內推出「熱舞高校」、「犀壢角落」創意店家競賽、「中平商圈世界地球日」等叫好又叫座的公益計畫；首次參選里長，打敗現任里長和另一位對手，他希望宜居永續及建設維新，包含全區騎樓整平、社區長照、街區綠美化及電纜地下化等，能營造更美好與幸福的生活，讓石頭里充滿活力。

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