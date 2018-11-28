核三延役？恆春人怒：為國犧牲從不缺席 交通跟醫療平權呢

台電核三廠。（記者蔡宗憲攝）

2018-11-28 23:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「以核養綠」公投過關，台電核三廠傳出可能延役消息，飽受核能安全威脅的恆春鎮民反應兩極，不少居民痛批，「為國犧牲時就想到恆春，不平權的交通跟醫療呢？」恆春鎮長盧玉棟則認為，不接受政府片面決定核三延役，必須要全體恆春鎮民開會同意，廠方則強調，「目前」還沒接到相關指示。

核三可能延役消息傳回恆春半島，多數鎮民都不滿政府及台電未溝通便放出消息，更不滿中央政府談到交通平權的快速道路延伸及偏鄉醫療時，總會以「不符經濟效益」來回應，關係全台用電問題，卻片面放出「核三可能延役」消息，加上整年不得安寧的三軍聯訓基地，簡直是欺負恆春半島人！

「延役或除役都該讓當地居民同意！」恆春鎮長盧玉棟說，核廢料仍是無解的議題，無論正府延役或除役都必須面對，若除役，恆春不接受核廢續留，若是可能延役或增加機組，也必須全體鎮民同意，並提出適當回饋，「豈有全台缺電、恆春發電」的道理。

位在第一線的台電核三廠強調，「目前」還未接獲上級任何要求延役的規劃，過去幾年也沒有這方面的準備工作，如果兩部機組確定要延役，最遲明年7月前需完成申請，所有準備文件及配套規劃，應該來得及，但「非常趕」。

至於外傳可能在核三廠增設機組，廠方指出，核三廠區當年確實規劃能放6部機組，用過燃料池至少還能使用11年，但規劃研究、訂購安裝新機組至少要10年以上，都不是2025年前能完成，台電若有延役或增設機組等規劃，也定會與地方開會徵詢意見。

長期反核三延役的恆春居民鍾乙豪則認為，尊重公投結果，但仍呼籲政府，核三延役的前提是安全的核能，全世界沒有任何人可打包票這部卅幾年的老爺車安全無虞，盼經濟部配合以核養綠民意下，編列全新核能機組進入核三替換，並加強周邊疏散道路的連結。

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