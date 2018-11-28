證實選前密電韓國瑜 陳其邁直播公布原因是…

2018-11-28 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕陳其邁今晚（28日）9點在臉書直播中，證實媒體報導選前密電韓國瑜約法三章之事，並公開相關原因，他表示，自己與韓國瑜私底下都有信任基礎，希望高雄市長選戰能為君子之爭。

《周刊王》報導，韓國瑜在今年3月與友人吃飯時提到，希望能與陳其邁有君子之爭，友人向陳其邁轉達，陳其邁也表示認同，因此雙方約定，韓國瑜不攻擊陳父陳哲男，陳其邁不攻擊韓妻李佳芬，而選舉結束前傳出多起風聲，稱陳其邁將中傷李佳芬，但雙方陣營來回共通了3次電話確認「承諾是否仍然有效」，讓選舉不淪為烏賊戰。

陳其邁證實確有此事，他也說，攻擊並非自己的風格，因此靠著友人在兩陣營中穿梭，能讓大家彼此有個了解，讓高雄市長選舉輸贏用政見分高下；而且他過去在立法院擔任幹事長時，就與時任書記長的韓國瑜因政治立場不同出現激烈攻防，但也因此「私底下都有信任基礎」。

陳其邁強調，自己雖然打輸選戰，由韓國瑜出任高雄市長，但自己的出發點始終只有一個，「我只在想怎麼讓故鄉最好」，因此要祝福韓國瑜市長，尤其在幅員廣大的高雄，市政推行不易，媒體報導也呼籲所有為他難過、落淚的民眾收拾心情，「要發自內心愛與擁抱，讓城市團結進步」。

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