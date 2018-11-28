平平是明星議員…蔣月惠助貧扶弱連任 洪大姐弊案纏身落馬

2018-11-28 22:49

〔記者李立法／屏東報導〕洪慈綪與蔣月惠是屏東縣議會2位具有全國高知名度的「明星級」議員，均爭取連任，蔣月惠耕耘弱勢，塑造助貧扶弱形象，為選情加分，高票當選；洪慈綪卻接連身陷弊案風暴，形象受損，選情從雲端直墜，與蔣月惠形成對比。

「廣大興案」中仗義直言屢為漁民發聲形塑出「鐵娘子」形象的洪大姐洪慈綪，4年前以政治素人之姿，首度參選屏東縣第七選區（琉球鄉）縣議員，一舉擊敗出身政治世家、實力堅強的前縣議員王薇茗，成為全國高人氣的政治明星，不料當選後，她被檢方以涉及賄選為由提起當選無效之訴，雖然因證據不足保住議員資格，但任期裡，她竟接連身陷琉球工程弊案與詐領助理費疑雲中，形象大受影響。

反觀另一名同為政治素人出道的蔣月惠，過去4年議員任期內，幾乎與弊案絕緣，雖然是議會「孤鳥」，但在公勇路拆遷案並未因「咬警」風波斷送政治前途，反而是她長久以來為弱勢代言的形象獲得彰顯，一夕之間成為全國家喻戶曉的政治人物，挾著高人氣尋求連任，順利在屏東第一選區（屏東市）獲得最高票當選。

至於洪慈綪，這次被捲土重來的王薇茗擊敗；蔣、洪2人境遇，於選後成為屏東政壇話題。

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