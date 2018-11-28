陳其邁首度直播與民眾互動 感性告白心情故事

陳其邁首度直播與民眾互動，感性告白這2年多來的心情故事。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-28 21:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陳其邁此次代表民進黨角逐高雄市長，最後因中央執政拖累而落敗，他今晚也首度開起直播與民眾互動，感性告白這2年多來的心情故事，希望大家與高雄這座城市談戀愛，他並尋找支持他而落淚的邁粉，要請他們喝咖啡。

上週六敗選後，陳其邁未出面謝票，直到昨天才現身，與蔡英文一起出席後援會長會議，檢討敗選原因，今天下午則到旗山天后宮上香並謝票，強調要謙卑反省。

陳其邁今晚9點透過直播說，這幾天看了臉書的網友留言，他心情還好，但要安慰很多人，自己其實不是很會安慰別人的人。

陳其邁今晚走感性風，拿出多張他與民眾互動的照片，例如去年到納瑪夏的照片，陳其邁說他吃了很多山豬山雞，感受原住民人情味，接著又拿出一張去年到路竹抓虱目魚的照片、一位小弟弟對他雙手合十的照片、與老婦人的合照等。

他說，這2年多時間，在高雄從林園到納瑪夏，看到很多市民過生活，很有感，高雄是他的故鄉，有機會與市民第一線接觸。

陳其邁說，他是2016年5月，向蔡英文總統報告要回高雄選市長，這700多天日子，他沒有一天休息，雖然結果不如人願，但踏著故鄉土地，感覺真的很好。

他表示，落選那天沒有哭，不代表他不難過 但愈困難時愈要堅強，他說恭喜韓市長時，台下很多人哭了，他希望大家要收拾心情，如果為了這個城市好，不要再難過了。

尋找落淚邁粉 要請喝咖啡

陳其邁也秀出尋人啟事的照片，是他敗選當天，難過流淚的幾位邁粉，包括正妹、歐里桑等，陳其邁說：「請擦乾眼淚，我請你們喝咖啡。」

他說，選舉就是點點滴滴累積的情緒，就像吳念真講的「心之所在，就是故鄉」，感謝大家給他很多的快樂勇氣，他不會覺得疲倦，在政治路上，他永遠是奔跑的馬拉松選手 不會停止他的腳步，會勇往直前，「當我跑過你身旁時，請遞一杯水給我。」陳其邁最後也祝福韓國瑜，高雄幅員大，要更加油努力。

針對媒體報導他與韓國瑜有所謂的密約，約定選前不攻擊對方？陳其邁說，他過去是民進黨立院幹事長，韓國瑜是國民黨書記長，雖然政治立場不一樣，私底下還是有信任基礎，大家都有一些好朋友，是透過朋友之間穿梭，而且選舉本來是君子之爭 不是你死我活，如果選舉能聚焦在政見攻防，對民主政治是很好的發展。

陳其邁的直播處女秀，上線觀看的網友達到2.3萬人，累計觀看次數達17萬次，網友也紛紛留言，鼓勵他東山再起。

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