是你嗎？陳其邁公布落淚市民照片 要請喝咖啡！

陳其邁公布落淚女子畫面，要請她喝咖啡。（圖擷取自陳其邁臉書）

2018-11-28 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕參選高雄市長選舉落敗的前立委陳其邁今（28）日晚間在臉書開直播，提到24日落選當天看見台下有多位民眾聽見自己承認韓國瑜當選，紛紛為此落下眼淚，陳其邁公布這些民眾的照片，請他們盡速私訊，「我要請他們喝咖啡」。

陳其邁在臉書直播中提到，落選當天自己雖然沒哭，但不代表心裡不難過，當天在台上宣布韓國瑜選上高雄市長，有許多人對此落淚，陳希望，為了讓城市團結進步，要告訴所有哭、難過的人收拾心情，讓高雄更好，但有許多人哭泣的畫面讓自己印象深刻。

陳其邁公布許多照片，當中有「漂亮的妹妹」也有「阿伯」等市民朋友，陳其邁要照片中的人物趕快私訊，要請他們喝咖啡；許多網友對此開始出面「認領」照片，並問陳其邁是否真的可以喝咖啡，陳回答「真的阿，我來找個地方，哇不知道會不會很多人來」。

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