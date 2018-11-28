賴揆責成衛福部、內政部 加強醫院及長照機構公共安全

2018-11-28 22:37

〔記者李欣芳／台北報導〕醫院及長照機構公共安全引發行政院關注，行政院長賴清德今天主持「中央災害防救會報」，聽取衛福部「醫院及老人養護中心等場所強化公共安全對策」報告，他責成衛福部、內政部依策進作為，共同加強醫院及各類長照機構軟硬體配備，建立安全文化，落實自主管理。

賴清德強調，醫院或長照機構普遍面臨照護人力不足問題，災害又經常發生在深夜人力較缺乏時段，需從制度面導引業者運用科技及自動化設備減少災時人力負擔，以有效提升消防及公共安全。後續衛福部將全力輔導防火標章認證、設置自動撒水系統及火災自動通報設備。

賴揆也請政務委員吳澤成督導，衛福部與內政部共同提出整體性防災計畫，以統合因應水災、火災及震災等災害。

此外，針對今年4月28日桃園敬鵬工廠發生大火，賴揆會中也聽取內政部「敬鵬火災案檢討精進作為」報告後表示，請內政部就提升消防人員救災安全及指揮作業、火場的精準掌握、救災資訊整合與揭露，以及強化工廠自主防災等策進作為，務必積極推動，以務實態度解決問題，避免憾事再次發生。

在敬鵬大火後，內政部組成專案調查小組全面制度檢討及檢視，提出整體策進公共安全策略，包括「提升消防人員救災安全及指揮作業」、「救災資訊整合與揭露」及「強化公共安全與工廠自主防災」等三大面向。

賴清德指出，專案調查小組初步檢討結果及安全策略，例如擴大延燒及消防人員殉職原因等，請提供各相關主管機關及地方政府參考策進，務必深切記取教訓。

賴揆說，桃園市工廠含有化學品數量龐大，有關桃園市長鄭文燦希望於桃園市針對化學品成立化災特種救災隊一事，請內政部與相關部會予以協助。

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