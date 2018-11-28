吳音寧傳不會主動請辭 明天董事會沒排總座人事議程但…

北農總經理吳音寧去留備受關注。（資料照）

2018-11-28 20:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司明天（29日）下午2點召開董事會，農委會主委林聰賢指稱，吳音寧「階段性任務完成」，外界關注是否會在董事會內處理北農總經理吳音寧人事案，吳音寧今天神隱未出面，只說對此不回應。兼任北農董事長的台北市工務局長彭振聲語帶保留地說，董事會沒有安排總經理人事案議程，不過，若有人提臨時動議，可列為議案討論。

吳音寧人事案備受關注，但她今天神隱未出面，只說對此不回應；但有媒體報導，吳音寧表示，去留由董事會決議，她不會主動請辭。

北農董事長彭振聲則說，董事會沒有安排總經理人事案議程，但若有人提臨時動議可列為議案討論，但北農總經理人事職權是中央，市府不會主動提案。

北農常董張永成說，民進黨內有很大的聲音是北農、農委會運作出現很大的民意落差，造成農業縣市翻盤，認為他們要負責。

張永成研判，農委會已如此明顯暗示，吳音寧應會主動請辭，不太可能由農委會主動提出議案，若真如此，等同於壓不住總經理，場面會很難看。不過他也說，明天不會主動提人事案。

至於新總經理人選，民股董事、張永成都說沒聽說新人選是誰。民股董事指出，董事會應不會有人「主動」提案撤換吳音寧，目前市府、農委會尚未喬定新人選，照過往的作法會，等人選出爐才會換人。

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