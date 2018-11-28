彰化立委補選誰來挑戰？ 綠營有人公開表態了…

2018-11-28 21:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨立委王惠美當選縣長，彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委即將進行補選，鹿港鎮長黃振彥明確表達參選意願後，林士堅今天傍晚也公開表態，因為鄉親勸進，只要黨中央提名，全力以赴！

鹿港區縣議員林士堅擁有台大學歷，13年前參選台中市議員敗選後，返回秀水家鄉，在秀水政壇大老梁禎祥的栽培下，從基層的鄉民代表做起，這次挑戰縣議員連任失利，地方都覺得非常不捨，紛紛勸進林士堅挑戰立委補選。

林士堅今天傍晚在個人臉書貼文，首度公開表態，「個人不重要，中央定得周全考量立委補選事宜」，也有使命，「勇敢承擔，全力以赴」。

林士堅隨後接受記者電話採訪時明確表示，目前大環境對民進黨不利，但在鄉親大力勸進下，只要黨中央提名，他就會全力以赴。

林士堅指出，因為立委補選即將舉辦，時間非常匆促，鄉親認為必須是由現任的民代來參選，才能增加勝選機會，在鄉親的一再勸進下，讓他認為他不能逃避責任，並在今天選擇透過臉書來公開表態。

針對林士堅的正式爭取立委補選提名，鹿港鎮長黃振彥也強調，黨中央提名應該以勝選為考量，他從鹿港鎮代表、縣議員到鹿港鎮長，保持全勝紀錄；尤其經營和美地區已有3年時間，不只是「和美女婿」，還是「和美外孫」，他與和美有地緣與血緣上的淵源；而他也正在就讀博士班，在求學路上持續精進。

對於林士堅、黃振彥的雙雙表態，政壇人士認為，這次民進黨在鹿港區縣議員提名4席，結果造成林士堅落敗，黃振彥的妻子楊妙月則高票當選，引發基層反彈聲浪，質疑黃振彥在擔任縣黨部主委時提名策略失當，也讓後續即將登場的立委補選提名作業，點燃基層的戰火。

不過，有民進黨支持者認為，綠軍才剛在大選中輸掉大片江山，在低迷時刻更需要團結合作，才輸掉縣長大局，禁不起在輸掉立委補選，這一役不是攸關立委席次，而是要重振民進黨的氣勢，才能在2020年大選扳回一城。

在國民黨人選方面，目前各界最普遍看好的就是和美鎮長阮厚爵，認為阮厚爵的實力，在和美區無人可匹敵。

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