高雄今年可望成招商王 高市府：與還沒上任的韓市長無關

高雄市招商成績亮眼，圖為高雄軟體園區。（記者葛祐豪攝）

2018-11-28 19:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選舉已經結束，針對部份媒體近日對高雄市長當選人韓國瑜的新聞報導，高雄市政府新聞局長張家興提醒，應該本於客觀事實，不要造神造過頭。

某平面媒體今天傍晚出現一則即時新聞：「韓市長開心惹！高雄今年可望成全台招商王」，但是韓國瑜於12月25日才上任，今年招商成績根本無他無關，經過讀者抗議，這家平面媒體晚間又將標題改成「高雄招商成果早已顯現？今年將成全台招商王」。

其實，這則報導的內文很平實，離譜的是編輯下標題時亂造神，內文指財政部今年統計至10月，民間參與公共建設案件簽約金額，六都目前以高雄市479.83億為冠，第二名為去年招商王台北市約403.48億元。

文中引述官員說法，指11、12月應還會再有其他案件完成簽約，預期台北市簽約金額將再增加約40億元；高雄市應還會再增加14億元左右。但以目前數字推估，高雄市應會踢掉台北市，成為新任的招商王。

對此，高雄市新聞局長張家興強調，高雄市自104年起，連續3年都獲頒財政部招商卓越獎，而今年高雄市可望超越台北成為招商王，是財政部統計到10月底的推估，這個招商成績跟「韓市長開心惹」，沒有任何關係。

此外，韓國瑜陣營日前透露，鴻海會在高雄擴大投資，有電視台竟然把華邦電、台郡、國巨等今年到高雄的投資案，都算在韓國瑜招商的功勞簿內。

張家興強調，科技大廠加碼投資高雄，也跟韓流效應「招商引資」毫無關連。華邦電投資高雄超過3000億蓋晶圓廠，在今年10月3日已經動土，台郡科技進駐和發產業園區擴建新廠首期投資100億，在今年9月12日和市府完成簽約，國巨則是在11月8日董事會，通過3年100億取得大發工業區用地擴建新廠，這些都是在11月24日選舉投票日前，已經定案的投資案。

張家興強調，這些投資案的期程和投資金額，都是回顧過去新聞報導整理出來的，但近日部份媒體對新任市長的吹捧程度，竟然可以超越、推翻過去曾經的報導，對於部份媒體的這種造神風氣，他也回敬一句：「真噁心！」

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